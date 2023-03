Il ventisettesimo turno di Serie A comincia prestissimo, con una gara già nel pomeriggio di oggi: si tratta di, incrocio tra due squadre in salute dopo un periodo molto complicato. I neroverdi, infatti, da fine gennaio hanno cambiato marcia e hanno ottenuto gli importantissimi scalpi di Milan e Roma grazie alle prodezze di, mentre gli Aquilotti, con, sono ancora imbattuti in tre gare e hanno sconfitto l'Inter una settimana fa. Bene anche gli attaccanti:, tornato dall'infortunio, ha fatto 3 gol nelle ultime due partite (oggi affiancato daa segno coi nerazzurri), Pinamonti si è sbloccato all'Olimpico. A sorpresa, non gioca dall'inizioNelle ultime sette giornate di Serie A solo il Napoli (18) ha guadagnato più punti del(16: 5V, 1N, 1P) – nel periodo, i neroverdi sono la formazione ad aver segnato di più in campionato (16 gol).Dopo il successo per 2-1 contro l’Inter nel match più recente, lopotrebbe vincere almeno due gare consecutive in Serie A per la prima volta dal gennaio 2022: tre in quel caso con allenatore Thiago Motta.Armandè il giocatore che ha preso parte a più reti nel mese di marzo 2023 nei maggiori cinque campionati europei: sei in due match (tre gol e tre assist in soli 166 minuti). Da gennaio 2023 Domenicoè stato coinvolto in nove gol in Serie A (quattro reti e cinque assist), solo Victor Osimhen (12) ha fatto meglio nel nuovo anno solare.MBalaha segnato il 52% delle reti dello Spezia in questa Serie A (12/23), record di gol in percentuale per un giocatore rispetto a quelli della sua squadra in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.