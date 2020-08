La Serie A 2019/20 chiude oggi i battenti e se l'unico verdetto importante rimasto vedrà coinvolte Lecce e Genoa questa sera per certificare l'ultima squadra retrocessa in Serie B, sono ancora aperti diversi discorsi per i piazzamenti finali che, sebbene non comportino gioie dal punto di vista di obiettivi nobili, spesso spostano equilibri economici importanti.



Alle 18.30 apre Spal-Fiorentina con gli emiliani già certi dell'ultimo posto che vogliono abbandonare la Serie A con un ultimo sorriso, ma dovranno affrontare gli undici del confermatissimo Beppe Iachini che sicuramente farà degli esperimenti anche per la prossima stagione, ma proverà anche l'aggancio al nono posto in classifica.



Alle 20.45 il Sassuolo, già certo dell'ottavo posto proverà ad ampliare il record di gol di Caputo in Serie A affrontando un'Udinese che in caso di vittoria potrebbe agganciare il Cagliari in 13esima piazza. Proverà a cambiare una classifica che non fa onore alla sua storia anche il Torino che, prima delle salve, fa visita a un Bologna che, così come Parma (impegnato col Lecce) e Fiorentina, tenterà l'aggancio al 9o posto del Verona (che farà visita al Genoa).