Turno infrasettimanale con 5 gare in programma oggi. Riflettori suche vogliono rispondere asfide interessanti anche a Udine, Empoli e Genova.SERRALIBERTI – MIELE D.IV: PAIRETTOVAR: LA PENNAAVAR: PAGANESSIAURELIANOASSISTENTI: BERCIGLI – CECCONIIV: PRONTERAVAR: GUIDAAVAR: MUTO- Contatto tra Marusic e Quagliarella. Aureliano lascia correre ma viene richiamato dal Var. Il tocco sull'attaccante c'è ma l'arbitro decide di non assegnare il rigore.- La Lazio passa in vantaggio con Immobile. Sullo splendido passaggio di Milinkovic-Savic, l'attaccante è tenuto in gioco da Augello. Vane le proteste blucerchiate.MARIANIASSISTENTI: GIALLATINI – CARBONEIV: MAGGIONIVAR: FABBRIAVAR: ALASSIO- Udinese in vantaggio con Beto. La rete della punta però nasce da un contatto dubbio tra Deulofeu e Venuti. L'ex Barcellona spinge il difensore ma in modo lieve.COLOMBOASSISTENTI: SCATRAGLI – MARCHIIV: VALERIVAR: NASCAAVAR: LONGO S.MARCENAROASSISTENTI: LO CICERO – PALERMOIV: DOVERIVAR: ABISSOAVAR: GALETTO