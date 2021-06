. Durante l'assemblea, i club avevano inizialmente dato il via libera alla proposta di spalmare le 10 gare di ogni giornata in altrettanti orari diversi con 13 voti a favore,- La svolta è stata motivata dall'ottica di una maggiore valorizzazione ma è arrivata principalmente per leTutto fermo dunque, la proposta verrà discussa nuovamente la prossima settimana.- All'uscita dall'assemblea, il presidente di Lega Serie A Paolo Dal Pino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: "Rinviato lo spezzatino? L'assemblea non ha preso decisioni su questo".- All'uscita dell'assemblea, brevi dichiarazioni dell'ad dell': "Non si è deciso nulla? Esatto. D'Ambrosio ha rinnovato? Quasi".- All'uscita dell'assemblea parla il presidente del: "Ci siamo presi il tempo per valutare se ci siano soluzioni migliori".