Lo stacco di Fikayo Tomori, centrale difensivo del Milan, con il quale ha sovrastato Chiellini e bucato Szczesny, è da record per la Serie A. Il difensore inglese, nato in Canada, in prestito dal Chelsea, con un diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro, ha toccato i 2,62 metri di altezza, facendo meglio di Cristiano Ronaldo, che contro la Sampdoria, la scorsa stagione, era arrivato a 2,5. Tomori è da record.