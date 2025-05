GETTY

Serie A, lotta a tre per la salvezza: in quota i bookmaker scelgono l'Empoli

un' ora fa



Pareggia il Venezia, perdono Lecce ed Empoli. Continua la lotta in fondo alla classifica di Serie A, con le tre squadre distanti solo due punti: i ragazzi di D'Aversa, seppur senza vittorie da 20 partite, rimangono i favoriti secondo i bookmaker ad evitare la retrocessione, opzione offerta a 1,70. Il Venezia, invece, uscito indenne da Torino, è la più quotata alla discesa in seconda serie, in lavagna a 1,25. Infine, rimane invariata a 1,50 la quota retrocessione del Lecce, nonostante la sconfitta interna contro il Napoli.



Molto più distanti le altre squadre che ancora non hanno ancora raggiunto la matematica salvezza: vale 12 volte la puntata la seconda serie per l'Hellas Verona, mentre si sale a 15 per quella del Parma. Quando mancano tre giornate al termine della stagione, i betting analyst non sembrano credere all'ipotesi arrivo a pari punti di due squadre, che vorrebbe dire spareggio: opzione che passa da 3 della scorsa settimana agli attuali 8.