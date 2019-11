Tre punti preziosi conquistati contro Napoli e Milan rilanciano le ambizioni Champions di Roma e Lazio. Grazie alle vittorie dell’ultimo turno, giallorossi e biancocelesti si portano in terza e quarta posizione e si riportano in primo piano nelle valutazioni degli analisti. Quote al ribasso nelle scommesse sul piazzamento tra le prime quattro del campionato: Fonseca e i suoi, come riferisce Agipronews, passano da 2,75 a 2,10, la squadra di Inzaghi avanza da 3,00 a 2,50. Davanti a loro, nonostante la battuta d’arresto con il Cagliari, resiste l’Atalanta, scivolata in quinta posizione e salita da quota 1,72 a 1,95, così come il Napoli, ancora "blindato" a 1,20. Continua invece il grande momento dei sardi, che dopo il blitz a Bergamo continuano a sognare: l’impresa rimane ai limiti del possibile, ma rispetto a quattro giorni fa la possibilità di vedere il Cagliari in Champions è passata da 40,00 a 20,00.