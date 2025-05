Serie A, ci siamo! Lotta Champions, corsa salvezza, piazzamenti europei: tutto sugli ultimi 90 minuti

dell'annata 2024/25. Mancano soltanto 6 partite della 38esima giornata per emettere tutti i verdetti finali, con tutte e 6 le partite da giocare in contemporanea a partire dalle 20.45. Corsa Champions, piazzamenti europei, ma anche un'accesissima lotta salvezza si incroceranno in un ping pong a suon di goal ed emozioni. Come seguire tutto? Ovviamente con noi.Complicatissimo l'intreccio per i piazzamenti Champions, Europa e Conference League che vede ancora in corsa Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina.Anche la lotta per non retrocedere è ancora aperta a 5 squadra con Venezia, Lecce, Empoli, Parma e Verona che possono ancora sia salvarsi, che retrocedere, che andare allo spareggio.Tanti sono invece i verdetti già decretati fra cui spicca la vittoria dello Scudetto del Napoli.