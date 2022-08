Vincono ancora Roma e Napoli, che dopo due giornate rimangono a punteggio pieno e confermano la piena candidatura a un posto per la prossima Champions League con vista anche sullo scudetto. I betting analyst vedono già tre posti su quattro occupati da Inter, Juventus e Milan: un piazzamento dei nerazzurri tra le prime quattro si gioca a 1,05, per la Juventus la quota cresce a 1,07, mentre il Milan è visto a 1,20. Sarà quindi sfida tra le inseguitrici come la Roma, che al momento è in pole per l'ultimo posto disponibile a 1,70 dopo le prime due vittorie stagionali. Segue il Napoli di Luciano Spalletti, per cui l'approdo alla prossima Champions tramite il campionato paga 2 volte la posta. Più indietro le altre contendenti, a cominciare dall'Atalanta, per cui il ritorno nell'Europa che conta si gioca a 4. La Lazio, reduce dal pareggio sul campo del Torino, è proposta a 4,50, mentre rimane indietro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, in quota a 7,50.