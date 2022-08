I primi 180 minuti della nuova Serie A hanno dimostrato la difficoltà di adattamento delle neopromosse al massimo campionato. Partite con il piede sbagliato, le tre squadre salite nel passato campionato dalla Serie B, hanno incassato due sconfitte in altrettante partite. Per i betting analyst, però, a rischiare maggiormente è la Cremonese, per cui il ritorno immediato in Serie B si gioca a 1,40. Situazione difficile anche per il Lecce, con la discesa in serei cadetta a 1,65, mentre sembra essere messo meglio il Monza, nonostante zero punti e sei reti incassate in due partite, con la retrocessione per i brianzoli è in quota a 5,50. Rischia anche quest'anno la Salernitana, ancora a zero punti, per cui la retrocessione è in quota a 2. Non se la passano molto meglio lo Spezia, visto a 2,20, e l'Empoli a 2,50.