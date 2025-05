AFP via Getty Images

Serie A, lotta salvezza: il Venezia sorpassa il Lecce nelle quote, ma i bookie dicono ancora Empoli

un' ora fa



Con il 2-1 del Penzo alla Fiorentina, il Venezia si ritrova, dopo mesi, quartultimo e fuori degli ultimi tre posti. La squadra di Eusebio Di Francesco avanza a 1,50, nelle quote retrocessione, contro l'1,25 della settimana scorsa. Percorso inverso per il Lecce: dopo l'1-1 di Verona, i salentini scendono al terzultimo posto e precipitano, in lavagna, da 1,50 a 1,25. Gli uomini di Marco Giampaolo sono ora i maggiori indiziati dei bookmaker per fare compagnia al Monza in Serie B. Nella corsa per la salvezza con tre squadre in un punto, resta favorito l'Empoli, offerto a 1,70 dopo aver interrotto, grazie al 2-1 contro il Parma, la striscia di 20 partite senza vittorie. Nonostante la sconfitta, gli emiliani, a + 4 da toscani e pugliesi, sono ancora tranquilli, in quota, a 12. Solo l'aritmetica tiene ancora in bilico Cagliari e Verona, rispettivamente a 25 e 35 volte la posta.