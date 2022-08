È stata una prima giornata di Serie A da grandi firme. Quasi tutti i grandi bomber del nostro campionato, infatti, hanno timbrato il cartellino all'esordio e puntano già al bis nel secondo turno di campionato. Tra questi spicca Romelu Lukaku, in gol contro il Lecce dopo meno di due minuti e pronto a ripetersi in casa contro lo Spezia – secondo i betting analyst – con una sua rete che vale 1,65 volte la posta. Non poteva mancare la firma del capocannoniere dello scorso anno, Ciro Immobile, decisivo nella vittoria della Lazio contro il Bologna. L’attaccante azzurro vorrà giocare lo scherzo dell’ex al Torino e una sua marcatura nel match di sabato pomeriggio si trova a quota 2, valore leggermente superiore a quello di Victor Osimhen, a segno nella goleada del Napoli a casa del Verona, e offerto a 1,90 nel debutto casalingo contro il Monza. Tuttavia, il leader della scorsa giornata è stato Dusan Vlahovic, capace di siglare due reti in casa contro il Sassuolo. Il bomber della Juventus cerca nuova gloria contro la Samp: un timbro al Ferraris si gioca a 2,25 mentre sale a 8,25 un’altra doppietta. Chi invece va a caccia del primo gol stagionale è la coppia offensiva della Roma formata da Paulo Dybala e Tammy Abraham. La “Joya”, contro la Cremonese, vuole il primo gol davanti ai suoi tifosi, fissato in quota a 2,25, mentre è proposta a 1,90 la rete del centravanti inglese reduce dai 17 gol della prima esperienza in Serie A.