Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, posta un messaggio su Twitter in cui dedica un messaggio alla stagione italiana, terminata ieri sera: "È stato un anno difficile e una stagione complicata. Complimenti alla Juventus per lo Scudetto, al Napoli per la vittoria della coppa Italia e a Ciro Immobile per aver vinto la scarpa d'oro!".