Al termine dell'assemblea, il presidente dellaha parlato in conferenza stampa: "Faremo alla FIGC la richiesta, votata all'unanimità dall'assemblea, di allungare il periodo della campagna trasferimenti fino al 31 gennaio per uniformarci agli altri maggiori campionati. Aveva poco senso privare le nostre squadre della possibilità di intervenire sui mercati internazionali proprio come le altre. All'ordine del giorno c'era anche l'elezione del nuovo amministratore delegato: l'assemblea ha votato Luigi De Siervo. Credo sia un'ottima scelta. Anche l'altro candidato (Mammì, ndr) era molto valido. Conosco De Siervo dall'inizio della mia avventura in Lega. Possiamo avvalerci di una persona che è un profondo conoscitore dello sport e lo sviluppo e la crescita dei fatturati. L'attuale ad e dg Marco Brunelli, con il quale ho lavorato e che è risultato fondamentale nel raggiungimento di determinati risultati e obiettivi, ci lascia per andare ad occupare la posizione di direttore generale della FIGC e successivamente segretario generale. Brunelli e De Siervo hanno un eccellente rapporto, cosa che favorirà il passaggio di consegne".Poi è toccato a Brunelli: "La sfida che mi attende è intrigante e impegnativa. Oggi è per me una giornata particolare: sto provando sensazioni strane perché sono qui in Lega da 21 anni. Dal 1997 ad oggi, ho visto cambiare molto la Lega. È cresciuta e ma c'è ancora da migliorare. Credo che De Siervo sia la persona giusta e non faticherà a integrarsi. Ringrazio il presidente Micciché, mi ha insegnato tanto; ringrazio le società che sono state un riferimento costante e uno stimolo; ringrazio il gruppo di collaboratori. Oggi la Lega ha un gruppo di professionisti estremamente valido e in grado di condurre tutte le attività, dall'organizzazione del campionato agli eventi".Infine la parola al nuovo ad Luigi De Siervo: "Ringrazio Marco Brunelli per il lavoro eccezionale fatto in questi 20 anni. Mi sento come chi ha sostituto Guardiola al Barcellona. È un privilegio lavorare con il presidente Micchiché. Ringrazio le squadre per la fiducia: non è una Lega spaccata in due fazioni, ma unita. Metterò a disposizione l'esperienza di 28 anni di lavoro con le varie esperienze".