L'arrivo di Sinisa Mihajlovic e il blitz a San Siro danno la marcia in più al Bologna in vista della sfida con il Genoa. Dopo la vittoria sull'Inter, quotisti e scommettitori danno fiducia ai rossoblù, che domenica, a ora di pranzo, ospiteranno la squadra di Prandelli: la scorsa stagione il testa a testa al Dall'Ara finì 2-0 per il Bologna, stavolta favoriti a 2,30 sul tabellone 888sport.it. Buoni anche i riscontri da chi ha scommesso sulla gara, con il 42% delle preferenze finite sui padroni di casa; per gli ospiti, che hanno vinto solo due delle trasferte disputate finora, l'offerta sale a 3,35, con il 28% delle scelte, mentre il pareggio (30%) pagherebbe 3,25. Solida la "tradizione" Under nei confronti diretti tra le due squadre: gli undici incontri più recenti sono tutti finiti con meno di tre reti complessive, una possibilità favorita anche stavolta, a 1,61, contro il 2,32 dell'Over. Più in equilibrio le previsioni sul Goal/No Goal, rispettivamente a 1,96 e 1,80, mentre sul tabellone del risultato esatto il punteggio favorito è l'1-1 a 6,25, seguito dall'1-0 a 6,75.