Super Milan, nonostante il pari con la Samp. Il confronto con l'anno scorso non lascia dubbi: i rossoneri sono la squadra più migliorata, con 17 punti in più rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione. Bene anche Napoli (+11) e Sampdoria (+7), crollano Juve (-16), Parma (-19) Cagliari (-17) e Lazio (-16).



CONFRONTO PUNTI DOPO 29 GIORNATE - LA CLASSIFICA



Inter 68* (+4)

Milan 60 (+17)

Atalanta 58 (-2)

Juventus 56* (-16)

Napoli 56* (+11)

Lazio 52* (-16)

Roma 51 (+3)

Hellas Verona 41 (-1)

Sassuolo 40* (+3)

Sampdoria 36 (+7)

Bologna 34 (-4)

Udinese 33 (+2)

Genoa 32 (+6)

Fiorentina 30 (-1)

Benevento 30 (in Serie B)

Spezia 29 (in Serie B)

Torino 24* (-7)

Cagliari 22 (-17)

Parma 20 (-19)

Crotone 15 (in Serie B)