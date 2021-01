Il Milan vede il titolo di campione d’inverno a portata di mano, manca solo un punto. Ma per centrare l'obbiettivo dovrà superare l’ostacolo dell’Atalanta, diventato un vero tabù per Donnarumma e compagni nelle ultime stagioni, almeno nei match a San Siro. Il Milan infatti non batte i bergamaschi in casa da sette anni e, forse anche per questo, proprio gli ospiti, secondo le quote, partono leggermente favoriti nella sfida di domani: il «2» della Dea si gioca a 2,50 rispetto al 2,60 del Milan, con il pareggio dato a 3,60. Sebbene reduci entrambe da due Under consecutivi, appare più probabile L’Over, a 1,52, rispetto a una sfida con meno di tre gol, in quota a 2,37. Il 3-0 milanista, ultimo successo al Meazza contro l’Atalanta, pagherebbe 30 volte la posta mentre replicare l’ultimo blitz bergamasco in casa rossonera, 0-2, si gioca a 15. Ibrahimovic e Ilicic, i due nomi da circoletto rosso. Una rete del primo, dopo la doppietta al Cagliari, è data a 1,95 mentre il gol dello sloveno, già 5 reti al Milan, è in quota a 3,00. In contemporanea con la capolista, alle 18.00, l’Inter sarà di scena alla Dacia Arena contro l’Udinese. I ragazzi di Conte saranno favoritissimi, vista anche la tradizione che li vuole imbattuti in Friuli da 8 stagioni: il successo interista, per i quotisti, vale 1,60 contro il 5,40 dei padroni di casa, con il pareggio dato a 4,00. Quanto al risultato esatto, lo 0-4 per l’Inter, uscito due volte negli ultimi cinque anni a Udine, è in quota a 24 mentre il 3-0 friulano pagherebbe addirittura 101 volte la posta. La Juventus, dopo lo stop con l’Inter e il successo in Supercoppa con il Napoli, ospita il Bologna nel lunch match di domenica: i bianconeri, vincenti a 1,40, non dovrebbero avere problemi contro i ragazzi di Mihajlovic, dati a 6,80. Il Napoli va da favorito in casa del Verona: i tre punti degli azzurri si giocano a 1,70, i gialloblù di Juric sono piuttosto lontani, a 4,80. Roma e Lazio, che per una volta giocano entrambe in casa, si presentano all'impegno con umori opposti: sabato i giallorossi ricevono di nuovo lo Spezia, dopo il rovescio di martedì scorso in Coppa Italia. Il riscatto della Roma è a bassa quota, 1,37, mentre un'altra impresa dei liguri è in quota a 7,20. I biancocelesti, che stanno volando, partono in netto vantaggio, a 1,70, contro il Sassuolo, dato a 4,50