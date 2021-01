Serie A al giro di boa. In palio il titolo di campione d’inverno. La diciannovesima giornata del massimo torneo, ricorda una nota, propone una sfida di assoluto interesse come Milan-Atalanta in programma domani sabato alle 18. Dieci i punti dividono in classifica la capolista rossonera da una Dea reduce da due pareggi consecutivi con Genoa ed Udinese. La squadra di Pioli, con i tre punti di vantaggio sull’Inter, con un pareggio si aggiudicherebbe il platonico titolo di metà stagione. Se dovesse concludere la prima parte del campionato a pari punti con i cugini nerazzurri sarebbe, invece, la squadra di Conte la regina del girone di andata per una migliore differenza reti. Il Milan, che ha vinto solo uno degli ultimi dieci confronti in serie A pareggiandone sei e perdendone tre, dovrà rinunciare agli squalificati Romagnoli e Saelemaekers e pertanto in difesa troverà posto Kalulu con Hernandez a sinistra. Indisponibili anche Gabbia, Bennacer e Calhanoglu. Il tecnico Pioli recupererà, invece, Leao, che ha scontato la squalifica, e potrà disporre anche dei negativizzati Krunic e Rebic con Theo Ernandez falso positivo. Ibrahimovic sarà la punta di diamante alle cui spalle agiranno Leao, Castillejo e Brahim Diaz. Gasperini di contro dovrà fare a meno dell’ex Pasalic ma dovrebbe mandare in campo la formazione tipo riproponendo dal primo minuto Zapata e Ilicic in attacco. Toli, Romeo e Djimsiti formeranno la linea difensiva a protezione della porta difesa da Gollini. Qualche dubbio, invece, sull’impiego di Malinovsky che potrebbe lasciar il posto a Pessina. Per gli analisti è partita molto delicata per entrambe perché entrambe in grado di fare risultato. Un big match, insomma, da quasi tripla per le quote proposte che vedono leggermente favoriti gli ospiti con il 2 a 2,42, vicino all’1 a 2,68 e con l’X a 3,65.