La 36esima e terzultima giornata del campionato di Serie A si apre con la sfida delle 21.45 tra Milan e Atalanta. Stefano Pioli vorrebbe festeggiare con un risultato positivo il recente rinnovo di contratto e continuare a sperare nel quinto posto occupato dalla Roma, mentre i nerazzurri, dopo essere tornati al successo contro il Bologna nell'ultimo turno, hanno la possibilità di portarsi a -3 dalla Juventus capolista.



Ecco alcune statistiche su Milan-Atalanta fornite da Opta:



Il Milan è la squadra contro cui l'Atalanta ha pareggiato più volte in A (42) - completano 51 successi rossoneri e 24 nerazzurri. Dopo il 5-0 della partita d'andata, l'Atalanta potrebbe vincere entrambe le sfide di una singola Serie A contro il Milan per la prima volta dalla stagione 2007/08, sotto la guida di Luigi Delneri.

L'ultimo successo dell'Atalanta contro il Milan nel girone di ritorno in Serie A risale al 2016, quando alla guida dei bergamaschi c'era Edoardo Reja.



Il Milan ha vinto solo una delle ultime sette partite interne di Serie A contro l'Atalanta (3N, 3P), mancando l'appuntamento con il gol in ben cinque di queste. L'Atalanta ha segnato 95 gol in 35 partite, 2.7 reti di media a incontro: dovesse chiudere il campionato con questa media, arriverebbe a 103 reti, risultato che non si vede in Serie A da Milan, Inter e Juventus del 1950/51.

Dalla ripresa della Serie A dopo il lockdown, Atalanta e Milan sono le due squadre con la miglior media punti in campionato (2.6 a incontro).



Bilancio in perfetto equilibrio per le squadre di Gian Piero Gasperini contro il Milan in Serie A: sette successi, sette pareggi e sette sconfitte.

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha messo lo zampino in cinque reti negli ultimi quattro incontri di Serie A contro l'Atalanta, grazie a quattro marcature e un passaggio vincente. Hakan Calhanoglu potrebbe diventare il primo giocatore del Milan a servire assist in quattro presenze di Serie A di fila da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05).



Luis Muriel (18) e Duván Zapata (17) hanno segnato 35 reti totali in questo campionato, egualiando le migliori coppie gol in una singola stagione di Serie A nella storia dell'Atalanta (35 anche per Ilicic-Zapata nel 2018/19 e Sørensen-Hansen nel 1949/50).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



MILAN: Donnarumma, Calabria, Gabbia, Kjaer, Laxalt; Kessie, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic. All. Pioli



ATALANTA: Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinvoskyi, Gomez; Zapata. All. Gritti





