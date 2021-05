FORMAZIONI UFFICIALI:

. Dopo sette mesi vissuti ai vertici della Serie A, tra vetta e posizioni nobilissime,. I due ko contro Sassuolo e Lazio hanno fatto scivolare i rossoneriin zona Europa League: a pari punti con Juve e Napoli, sì, ma al quinto posto a causa della classifica avulsa. Tutto passa dalle ultime cinque giornate: prima di Juve, Torino, Cagliari e Atalanta,. Il pari dello Spezia a Verona ha portato i liguri a +3 sul terzetto formato da Benevento, Cagliari e Torino. Serve, dunque, fare punti.Dopo un 2020 (quasi) immacolato, il Milan è andato incontro a un crollo. Sono ben 7 le sconfitte in campionato nel 2021, di cui tre nelle ultime sette. Difficoltà, soprattutto, tra le mura amiche, dove il Milan è tuttavia imbattuto contro le squadre che occupano dalla nona posizione in giù. Di contro, il Benevento ha perso cinque delle sei trasferte contro le squadre attualmente nelle prime sette posizioni della classifica. Sono tre i precedenti tra le due formazioni: bilancio in perfetta parità, con un successo a testa e un pareggio. In caso di gol, Zlatan Ibrahimovic diventerebbe il primo giocatore a trovare il gol contro 80 squadre differenti nei maggiori cinque campionati europei negli anni 2000.Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Theo; Bennacer, Kessie, Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic​Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Ionita; Improta, Iago Falque; Lapadula