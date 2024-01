LIVE Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: Zirkzee sfida Leao, fuori Saelemaekers ma anche Orsolini

Redazione CM

E' Milan-Bologna la gara del sabato sera della 22esima giornata di campionato: una sfida densa di contenuti, anche e soprattutto guardando al mercato, con il tecnico e il bomber dei rossoblù, Thiago Motta e Joshua Zirkzee, osservati speciali dei rossoneri in vista della sessione estiva di mercato. C'è anche (in panchina) Saelemaekers, in prestito dal Milan al Bologna con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro che probabilmente verrà ridiscusso nei prossimi mesi. Sponda rossonera, Pioli si affida ancora a Rafa Leao nonostante l'astinenza da conclusioni in porta e reti, ma deve rinunciare ancora a Bennacer, che è tornato dalla Coppa d'Africa ma deve ancora smaltire un problema agli adduttori.



MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.



BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler, Aebischer; Ferguson, Zirkzee, Urbanski.