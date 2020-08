Ultimo ballo per il Milan di Stefano Pioli versione 2019/2020: i rossoneri, alle 20.45, ospitano il Cagliari per la 38esima gara di Serie A. Pochi stimoli per entrambe le squadre: i rossoneri sono già certi del sesto posto, che permetterà di tornare in Europa League previo il superamento dei preliminari. I sardi, invece, reduci dal prestigioso successo sulla Juve, occupano attualmente la 13esima posizione con 45 punti e cercano il momentaneo sorpasso su Bologna, Parma e Fiorentina. Il Milan, dal post-Covid, non ha mai perso: fari puntati su Zlatan Ibrahimovic, che in caso di doppietta agguanterebbe Silvio Piola ed eguaglierebbe il record di 10 gol segnati nell'anno solare delle 39 candeline.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Milan è la bestia nera del Cagliari in Serie A: ben 41 ko per i sardi, peggior passivo tra le squadre della massima serie. I rossoneri, in caso di successo, possono stabilire un record, eguagliando quota 15 successi casalinghi consecutivi contro lo stesso avversario. Non sorridono le statistiche dei rossoblù lontani dalla Sardegna Arena: nelle ultime 12, sei pareggi e altrettanti ko. Il Milan punta l'aggancio all'Atalanta: dalla ripresa post-Covid, infatti, solo il Real Madrid (31) e la Dea (30) hanno totalizzato più punti di Ibra e compagni (27). Sono 75 i precedenti tra le due squadre: 41 successi rossoneri, 26 pareggi e 8 successi sardi.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic



Cagliari: Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Nandez, Ionita, Mattiello, Likogiannis; Pereiro, Simeone