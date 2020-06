Una classica della Serie A va in scena a San Siro per la giornata numero 28 di campionato. Milan e Roma vanno a caccia di tre punti pesanti per provare a tenere vive le qualificazioni alla Champions, per i giallorossi, e all’Europa League, per i rossoneri. Partita che viaggia sul filo dell’incertezza massima, come sottolineano i betting analyst, visto che i segni «1» e «2» sono entrambi a 2,65 mentre la divisione della posta si gioca a 3,35. I gol sono una caratteristica delle sfide tra Milan e Roma così l’Over, in lavagna a 1,77, si fa preferire leggermente all’Under, 1,95. Molto spesso, sulla ruota di San Siro, è uscito il 2-1 in favore dell’una o dell’altra squadra: in entrambi i casi la giocata pagherebbe 10 volte la posta. Con Ibrahimovic al massimo in panchina, gli occhi di tutti saranno su Edin Dzeko, magnifico ieri con la Sampdoria: il capitano, e bomber, della Roma è il più serio candidato ad aprire le marcature visto che il suo gol è bancato a 6,25, tallonato dal rossonero Rebic a 6,75.