LE PROBABILI FORMAZIONI

Un rush finale caldissimo.. Dopo gli anticipi del sabato, con le vittorie di Sampdoria, Udinese, Sassuolo e Cagliari rispettivamente contro Verona, Crotone, Fiorentina e Parma,Si parte alle, con ildi Pioli che ospita ile che deve dare continuità al successo di Parma. Rossoneri chiamati a sfatare il tabù San Siro, dove la vittoria manca dal 7 febbraio (4-0 al Crotone). Alle, invece, riflettori accesi sul Gewiss Stadium, dove l'riceve lain un fondamentale crocevia per la Champions. Pirlo senza Ronaldo, c'è Dybala dal primo minuto. In contemporanea, la- ancora priva di Simone Inzaghi, positivo al Covid - ospita il, mentre locerca punti salvezza a. Alletorna in campo la, reduce dalla qualificazione alle semifinali di Europa League: le ultime speranze di raggiungere il quarto posto passano dalla trasferta dicontro i granata. In serata, infine, il big match, con l'capolista di scena al Maradona di: Gattuso cerca la sesta vittoria nelle ultime sette per inseguire la qualificazione in Champions.Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; LeaoPerin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, ScamaccaGollini; Toloi, Djimsiti, Palomino, Gosens; de Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Muriel; ZapataSzczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, MorataReina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, ImmobileMontipò; Depaoli, Glik, Barba, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; LapadulaSkorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; PalacioProvedel; Ferrer, Ismajli, Erlic, Bastoni; Leo Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, GyasiMilinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, BelottiPau Lopez; Ibanez, Cristante, Fazio; Reynolds, Villar, Veretout, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; MayoralMeret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; OsimhenHandanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro