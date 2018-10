Il quarto posto nel mirino e a portata di mano dopo la vittoria scaccia-crisi di domenica scorsa contro la Sampdoria: il Milan di Rino Gattuso va a caccia contro il Genoa del secondo successo consecutivo per agganciare la Lazio in classifica ma soprattutto la zona Champions League, l'obiettivo dichiarato di inizio stagione.



Ecco alcune statistiche sulle due squadre fornite da Opta:



Il Genoa ha raccolto un solo punto contro il Milan nelle ultime tre sfide di Serie A, dopo che aveva vinto quattro delle precedenti cinque contro i rossoneri (1P). Il Milan ha perso solo una delle ultime 27 partite casalinghe in Serie A contro il Genoa: 19 successi rossoneri e sette pareggi. Il Milan è imbattuto da sei gare casalinghe di Serie A (5V, 1N) ed ha segnato almeno due reti in ognuna di queste. Il Milan ha subito almeno un gol in tutte le ultime 15 partite di campionato: solo una volta nella sua storia la squadra rossonera non ha mantenuto la porta inviolata per più gare consecutive nella competizione (20 nella stagione 1946/47).



Escludendo le sfide contro squadre neopromosse, il Genoa non vince in gare esterne di Serie A da febbraio (1-0 contro il Chievo); da allora ha ottenuto due pareggi e sei sconfitte in trasferta. Nessuna squadra ha segnato più gol del Milan nel corso dei primi tempi di questa Serie A (nove), mentre nessuna formazione ne ha subiti più del Genoa nella stessa frazione di gioco (11). Sono 18 i gol per il Milan in questo avvio di campionato, negli ultimi 16 anni ne ha segnati di più dopo le prime nove gare solo nel 2011/12 (19). Per il Genoa invece le reti in questa competizione sono 15, nelle precedenti 13 stagioni a questo punto del torneo ha fatto meglio solo in un’occasione (16 nel 2009/10).



Le cinque reti dell’attaccante argentino Gonzalo Higuaín contro il Genoa in Serie A sono tutte arrivate in sfide casalinghe – incluse due doppiette, l’ultima nel marzo 2016 con la maglia del Napoli.

Il giocatore del Genoa Goran Pandev ha realizzato solo due gol in 19 presenze di Serie A contro il Milan, entrambi a San Siro con le maglie di Inter e Napoli.