recuperano la prima giornata di campionato. La vittoria con laha fatto tirare il fiato ache, vincendo con i rossoblù, farebbe fare un bel balzo in classifica ai suoi, al quarto posto insieme allarecuperando il terreno perso per un inizio incerto. Dall’altra parte il “nuovo” Genoa diè reduce da due pareggi consecutivi, di cui uno con la Juventus, ed è a solo un punto di distanza dai rossoneri. Gara non semplice quindi, ma il Milan – ancora imbattuto a San Siro in campionato – è favorito dalle quote degli esperti Sisal Matchpoint. I rossoneri conducono infatti a 1,45, si sale a 7,00 per il successo dei grifoni, il pareggio vale 4,50. Nessun dubbio tra gli scommettitori, il 95% ha puntato sul Milan. Gattuso dovrebbe puntare nuovamente sul 4-4-2 conal fianco dientrambi a segno con la Sampdoria. I due hanno buone chance di finire di nuovo sul tabellino marcatori: il gol del primo è a 2,50, a 2,00 quello del Pipita.Tra le fila rossoblù, l’osservato speciale è il capocannoniere del torneo,. Il polacco non va in gol da due giornate, l’opzione che torni a segnare ricominciando da Donnarumma è a 3.50. Restando in tema di gol, al Milan piace segnare nel primo tempo: nessuna squadra ha segnato più dei rossoneri nel corso dei primi tempi di questa stagione, al contrario nessuna formazione ne ha subiti più del Genoa nella stessa frazione di gioco. La rete nei primi 45 minuti dei rossoneri è a 1.53. Il Milan può ancora sperare di qualificarsi alla prossima Champions League? Su Sisal Matchpoint si può puntare sulla possibilità che i rossoneri si piazziano tra le prime 4 in classifica e per ora il No viaggia alla quota più bassa, a 1,47 contro il 2,40 del Sì. A crederci sono gli scommettitori, il 78% ha puntato sul Milan tra le prime 4 del campionato.