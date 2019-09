nel terzo anticipo della quarta giornata di Serie A. Squadre divise da tre punti in classifica: i nerazzurri di Conte sono primi a punteggio pieno, i rossoneri arrivano dai successi contro Brescia e Verona dopo il ko all'esordio in casa dell'Udinese.Stracittadina numero 171 in Serie A, con il bilancio che sorride all'Inter: 64 successi contro i 51 del Milan (55 pareggi), con i nerazzurri imbattuti negli ultimi 6 derby (3 vittorie, 3 pareggi). Per sfatare il tabù, i rossoneri si affidano a due fattori: nell'anno solare 2019, nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata più volte rispetto al Diavolo (10 clean sheet, 9 per l'Inter); inoltre il Milan ha vinto le ultime quattro partite a San Siro in Serie A, cinque successi non arrivano dal 2014. I nerazzurri, tuttavia, sono in forma in trasferta: quattro vittorie nelle ultime sei (1 pareggio, 1 sconfitta). Sfida tra le migliori difese, un solo gol concesso da entrambe le squadre nelle prime tre giornate, primo confronto assoluto tra Antonio Conte e Marco Giampaolo: Conte ha vinto tutti e quattro i derby di campionato alla guida della Juventus senza mai subire gol, Giampaolo non ha mai perso la stracittadina di Genova alla guida della Sampdoria (4 vittorie, due pareggi).Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta diG. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Paquetà; Suso, Piatek.Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, Lukaku.