Dopo le nove partite di oggi tra le 12.30, le 15 e le 18 ( qui tutti gli episodi da moviola di giornata ), alle 20.45 a San Siro è in programma il posticipo della 16a giornata tra Milan e Juventus.. Di seguitoMILAN – JUVENTUS h. 20.45COSTANZO – LONGOIV: DOVERIVAR: ORSATOAVAR: MONDINall'inizio dell'azione che porta il Milan sull'1-1 con Calabria., vicino all'area rossonera:presa dall'arbitro. Anche per Orsato al Var, non siamo di fronte a un chiaro ed evidente errore di Irrati. È 1-1 a San Siro​. Dopo altri replay, restano dubbi sull'entità esatta del contatto tra Calhanoglu e Rabiot.- Calhanoglu calcia, Rabiot fa finire il pallone addosso a Bonucci che lo respinge in modo regolare con le ginocchia. Timide proteste rossonere, è tutto regolare. Vedono bene Irrati e il Var.- Contrasto Kessie-Dybala, la palla arriva a Frabotta che calcia: tiro alto. Timide proteste del numero 10 bianconero, per Irrati è tutto regolare.- Theo Hernandez entra in ritardo su Chiesa (gli colpisce il piede), i bianconeri protestano e chiedono l'ammonizione del terzino del Milan. Irrati non prende alcun provvedimento disciplinare.- Dybala calcia in porta a colpo sicuro, Kjaer devia la sfera che termina tra le mani di Donnarumma. Il Var conferma la decisione dell'arbitro Irrati, la deviazione del difensore del Milan è regolare.