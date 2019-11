Ha conquistato la prima vittoria soffrendo, giovedì sera, ora il Milan targato Pioli è atteso da un'altra difficile sfida. Domani, nel posticipo domenicale contro la Lazio, a San Siro. I biancocelesti sono più in palla rispetto ai rossoneri: hanno vinto le ultime due sfide di Serie A e partono in vantaggio nel match di domani. Il «2» è piazzato a 2,40, contro il 3,40 sul pareggio e il 2,90 per la seconda vittoria del Milan sotto la gestione Pioli, ex allenatore dei biancocelesti, tra l'altro. Negli ultimi sei precedenti la gara tra Milan e Lazio si è sempre conclusa in Under, ossia con meno di tre reti complessive: lo stesso esito nel prossimo incontro è dato a 1,87.