Mentre la Juventus potrebbe festeggiare il suo ottavo scudetto di fila con 7 giornate di anticipo sul campo della Spal, dove è ovviamente favorita a 2.00 contro il 4.50 dei ferraresi, ancora è tutto da decidere per la volata Champions League, quest’anno più avvincente che mai. Sette partite ancora da giocare, 21 punti in palio, al sicuro solo Juventus e Napoli mentre alle loro spalle è bagarre. In questa disputa, nella 32esima giornata va in scena un vero e proprio spareggio, quello tra Milan e Lazio. Entrambe vanno a rilento, i rossoneri hanno raccolto appena un punto nelle ultime 4, i biancocelesti hanno fallito due importanti occasioni di staccare le avversarie con la sconfitta contro la Spal prima, e il pareggio casalingo con il Sassuolo poi. Ora non si può più sbagliare e il match di San Siro diventa crocevia fondamentale della stagione per le due formazioni. Gara equilibratissima secondo gli analisti di Sisal Matchpoint, come si legge in una nota: il Milan è favorito a 2.60, ma la Lazio – che a San Siro ha strappato 3 punti all’Inter - è in scia, a 2.75, il pareggio vale 3.25. Gli scommettitori si schierano con i rossoneri, l’80% ha scelto il segno 1, solo il 5% crede in un altro successo dei biancocelesti a San Siro. E' sfida anche tra bomber, Piatek contro Immobile: entrambi a secco nel precedente di Coppa Italia, ora si candidano a decidere il match e il duello del gol lo conduce il polacco, a 3.00, il biancoceleste è a 4.25, la parità tra i due a 1.80.