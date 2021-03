Tonificato nello spirito dalla grande prestazione all'Old Trafford, ma ancora alle prese con assenze pesanti, il Milan è atteso domenica sera da un altro bivio decisivo in campionato. Il match di San Siro con il Napoli ispira agli esperti un pronostico in buon equilibrio, con i rossoneri leggermente favoriti, a 2,60 contro il 2,75 assegnato alla vittoria degli ospiti. All'andata, una doppietta di Ibra mise l'incontro in discesa per il Milan, che vinse al San Paolo 3-1, ma nelle ultime stagioni il risultato più ricorrente tra le due squadre è il pareggio, uscito quattro volte nelle ultime sei sfide in campionato. Un'altra «X», domenica, è data a 3,20. In particolare, due volte si è materializzato lo 0-0, che nell'occasione si gioca a 11. Il Milan scenderà in campo sapendo già il risultato dell'Inter capolista, impegnata domenica pomeriggio in casa del Torino. Le quote mettono in evidenza il momento di grazia dei nerazzurri, a caccia dell'ottavo successo consecutivo. Il «2» precipita di conseguenza a 1,40, mentre la vittoria del Toro, bisognoso di punti salvezza, è un prodigio da 7,40. Ai granata andrebbe benissimo anche un pareggio, dato a 4,80. All'andata fu un incontro pirotecnico, con il Toro inaspettatamente in vantaggio 0-2, ma travolto nell'ultima mezz'ora fino al 4-2 finale. Forse per questo, malgrado l'Inter di oggi conceda pochissimo in difesa (solo due reti incassate nelle ultime nove partite), la quota del Goal non è molto alta (1,85). La Juventus prova a dimenticare la delusione Champions ributtandosi nella caccia al decimo scudetto consecutivo. Con la testa della classifica a 10 punti di distanza (e una partita in meno) i bianconeri si presentano in casa di un Cagliari che con Semplici in panchina ha cambiato passo, conquistando 7 punti nelle ultime tre partite. E' un match nettamente da «2», offerto a 1,55. Alto il pareggio, a 4,20, con il segno «1» che vola a 5,60. La Roma va a Parma a difendere il suo quarto posto, con un pronostico molto favorevole: la vittoria giallorossa vale 1,65. Il Parma di D'Aversa gioca e segna tanto (otto reti nelle ultime quattro gare), ma raccoglie poco. Il successo, che agli emiliani manca da 17 turni, è un'ipotesi da 4,90, il pari è a 3,95. Tra le altre, Fiorentina favorita (2,30) domani in casa del Benevento (3,35), così come l'Udinese (2,50) a Marassi con il Genoa (3,20). Avanti il Sassuolo (2,40) che ospita il Verona (3,10).