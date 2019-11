Sotto la pioggia milanese, a San Siro, un'atmosfera malinconica accoglie Milan e Napoli, le due malate della Serie A. Alle 18 Carlo Ancelotti sfida il suo passato in un presente turbolento, mentre Stefano Pioli attende conferme dai suoi in termini di prestazione, dopo la buona prova nel ko contro la Juventus, ma anche un cambiamento in termini di risultati. Oltre a Calhanoglu e Bennacer, squalificati, si aggiunge l'assenza di Suso: titolare in principio, lo spagnolo ha avuto un problema nel riscaldamento. Al suo posto in campo Rebic.



I NUMERI - ​Il Napoli ha perso solo una delle ultime 16 partite contro il Milan in Serie A: era il dicembre 2014, con i ragazzi di Filippo Inzaghi che vinsero grazie ai gol di Menez e Bonaventura. A San Siro il Milan non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite contro il Napoli in Serie A: due pareggi e due sconfitte. In questo campionato, invece, il Milan ha perso tre delle ultime cinque gare casalinghe in Serie A; il Napoli non vince da 5 partite considerando tutte le competizioni: 4 pareggi e una sconfitta.



I SINGOLI - Kryzsztof Piatek, attaccante del Milan, che segnò proprio contro il Napoli, in Coppa Italia, i suoi primi gol in rossonero, è alla sua 50esima presenza in Serie A; Lorenzo Insigne, invece, ha nei rossoneri le sue vittime preferite: 6 gol realizzati, contro nessuna squadra ha segnato di più.



A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI GIANCARLO PADOVAN PER 100ESIMO MINUTO.