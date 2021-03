Si chiude questa sera la 27esima giornata di Serie A, con ilche, nel posticipo, ospita ildell’ex Gennaro, alla prima da avversario, da allenatore, in quello che è stato il suo stadio per anni. Match importante in ottica: i rossoneri possono allungare sulla Roma, sui partenopei e restare in scia dell’Inter capolista, gli azzurri, invece, sono hanno la possibilità di accorciare sui rivali e agganciare i giallorossi. Con una partita da recuperare…Il Napoli non perde a Milano contro il Milan dal 2014, con 6 risultati utili consecutivi:; il Milan, inoltre, in casa fa più fatica che in trasferta: hanno guadagnato solo il 39,29% del totale dei loro punti tra le mura amiche.Rafael, attaccante del, ha segnato 5 gol in questa stagione, tutti senza Ibrahimovic; Lorenzo, capitano del Napoli, ha segnato tre gol nelle ultime due partite. Inoltre, i rossoneri sono tra le vittime preferite di Insigne: 6 gol.– Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao.– Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.​