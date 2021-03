Dopo Cagliari-Juve ( QUI LA MOVIOLA DEL MATCH ), si chiude a San Siro la 27a giornata di Serie A. Di fronte, dirige l'incontro l'arbitro Pasqua e al Var c'è Mazzoleni. Di seguitoMILAN – NAPOLI h. 20.45COSTANZO – VECCHIIV: ABISSOVAR: MAZZOLENIAVAR: PAGANESSI- Protesta il Napoli per un tocco di mano di Theo Hernandez nell'azione che porta Calhanoglu al tiro a giro. Per Pasqua è involontario, la conclusione del turco termina poi sul fondo.- Contatto tra Leao e Ospina nell'area del Napoli, ma è tutto regolare per l'arbitro. Il portoghese del Milan e il portiere colombiano si toccano in area, ma è uno scontro fortuito di gioco. Il Var conferma, non c'è fallo da parte del portiere e nemmeno dell'attaccante.