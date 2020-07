Il Milan torna in campo dopo il 2-2 del San Paolo per provare a rilanciare le proprie ambizioni europee. Il Parma, reduce dallo stesso risultato, in una pazza rimonta, contro il Bologna, ha raggiunto i 40 punti ma sembra aver rinunciate a quell'Europa che pre lockdown era decisamente alla portata. Senza Paquetà i rossoneri, con un Inglese in più i crociati, Milan e Parma scendono in campo alle 19.30 in quel di San Siro.



I NUMERI - Ancora imbattuto dalla ripresa (4 vittorie e 2 pareggi), la squadra di Pioli ha segnato 13 dei suoi 17 gol nel secondo tempo. Con Rebic e compagni che vanno in gol da 14 partite consecutive. I ragazzi di D'Aversa hanno interrotto, con la X contro il Bologna, una striscia di 4 ko consecutivi.



I SINGOLI - Franck Kessie, tra i più in forma del Milan, ha segnato 2 gol nelle ultime 2, realizzando i gol del pareggio contro Juve e Napoli. Roberto Inglese, invece, è tornato in campo contro il Bologna e ha ritrovato un gol che mancava dal 30 settembre scorso. E quando ha segnato (3 gol in campionato) il Parma non ha mai perso.



Milan: G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Biglia; Bonaventura, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.



Parma: Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Brugman, Grassi, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.​



RIMANETE COLLEGATI AL TERMINE DELLA PARTITA PER LEGGERE IL PEZZO PER 100ESIMO MINUTO DI ALBERTO CERRUTI.