Entrambe vengono da un turno da brividi ed entrambe proveranno a rimettersi in carreggiata nell’anticipo di domani. Tra Milan e Roma sarà una gara equilibratissima. È il giudizio dei bookmaker sulla partita, elaborato combinando statistiche complessive e più recenti delle sfide giocate a San Siro. Nel lungo intervallo i rossoneri sono in vantaggio (48 vittorie contro le 20 dei giallorossi), ma la Roma vola nel breve periodo e ha conquistato il successo nelle ultime tre sfide esterne. I due dati bilanciano le quote, nelle quali il Milan è in leggerissimo vantaggio, a 2,45 sul tabellone 888sport.it, contro il 2,90 della Roma. A 3,30 invece il pareggio. Giudizio molto più sbilanciato, invece, riguardo al tasso di spettacolarità del match. Ad alzarne le probabilità sono i due bomber in campo, Gonzalo Higuain ed Edin Dzeko, e la loro media gol in Serie A: 0,62 per il Pipita, 0,51 per il bosniaco. Una gara da Over, quindi con almeno tre reti totali, è proposta a 1,79, mentre il Goal (la scommessa su entrambe le formazioni a segno) scende a 1,58.