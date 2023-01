I riflettori della diciassettesima giornata di Serie A sono ancora una volta puntati su San Siro. Alla Scala del calcio, il Milan ospiterà la Roma per la prima gara casalinga del 2023, alla ricerca di un altro successo dopo quello ottenuto sul campo della Salernitana. I betting analyst vedono avanti la formazione di Stefano Pioli, il cui successo si gioca a 1,84, contro quello giallorosso a 4,33. Più bassa la quota del segno «X», fissata a 3,50. Partita da Under, quella di domenica sera: un esito con meno di tre reti prevale infatti a 1,75, mentre l'Over è proposto a 1,98. Grande equilibro invece tra Goal, a 1,86, e No Goal a 1,83. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c'è l'1-1 fissato a 6, seguito dall'1-0 in quota a 1,20. Dopo essere partito dalla panchina nella sfida con il Bologna, in attacco per la Roma dovrebbe tornare titolare Tammy Abraham: un suo gol vale 4,25 la posta, mentre per il compagno di squadra Paulo Dybala la quota sale a 4,75. Olivier Giroud cerca il primo sigillo del 2023 dopo un grande Mondiale: per lui la rete si gioca a 2,75, con Rafael Leao visto a 3. Da una sponda di Milano all'altra: l'Inter, fresca di vittoria nel big match con la capolista Napoli, va in trasferta appena dietro casa per affrontare il Monza, reduce dal pari di Firenze. I nerazzurri, il cui successo ha permesso a tutte le inseguitrici di accorciare sul primo posto, vedono il quarto sigillo di fila a 1,56, mentre l'«1» degli uomini di Palladino è proposto a 5,50. L'Over prevale a 1,62, mentre l'esito con meno di tre reti vale 2,15 la posta. Tra i risultati esatti, prevale il tris 0-0, 0-1 e 0-2, tutti fissati a 7,50. A caccia di riscatto c'è invece il Napoli, impegnato sul campo della Sampdoria a pochi giorni dalla prima caduta stagionale in campionato, Gli uomini di Spalletti si trovano di fronte una formazione che, nonostante il terzultimo posto in classifica, ha cominciato il 2023 battendo il Sassuolo e arriva alla sfida di domenica con maggiore fiducia rispetto a come aveva terminato la prima parte di campionato: il «2» prevale però nettamente a 1,40, contro il successo della formazione allenata da Dejan Stankovic, alto a 7,50. Nel mezzo la quota del pari, fissata a 4,75. Avanti l'Over a 1,73, mentre l'Under paga 2 volte la posta. Anche il Goal è in pole a 1,73, contro il No Goal fissato a 2. Forte della vittoria arrivata nel finale con la Cremonese, la Juventus, cerca altri tre punti per rimanere nel gruppo che insegue il Napoli. Allo Stadium arriva l'Udinese, ma le quote pendono nettamente verso i padroni di casa: l'«1» si gioca a 1,76, mentre il «2» è alto a 4,50. Poco più basso il segno «X», che si attesta a 3,70. Non è iniziato altrettanto bene l'anno della Lazio, battuta 2-1 dal Lecce e a caccia del primo successo del 2023 nella sfida casalinga con l'Empoli: biancocelesti favoriti per la vittoria a 1,54, mentre il colpaccio dei toscani vale 5,80 la posta, con il pareggio offerto a 4,20.