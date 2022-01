Una insegue la vetta, l'altra è a -6 dal quarto posto. Punti importantissimi in palio a San Siro tra Milan e Roma, che partono però da 10 punti di differenza in classifica e un bilancio in netto favore dei rossoneri, ko una sola volta negli ultimi otto confronti diretti. Pioli stavolta è offerto a 1,96 contro il 3,73 di Mourinho e il 3,55 del pari, e con Ibrahimovic e Leao al rientro ha il 48% delle giocate dalla sua parte. Sul blitz giallorosso ha creduto il 25% degli scommettitori: l'ultimo «2» risale a ottobre 2017, quando la Roma ebbe la meglio per 2-0. Lo stesso risultato stavolta pagherebbe quasi 23 volte la posta, mentre è l'1-0 la prima scelta in tabellone, a quota 9,00. Un'altra rete di Ibrahimovic dopo quella dell'andata all'Olimpico si gioca a 2,00, con Abraham che insegue a 3,00. Attesissimo il ritorno di Pellegrini, che dopo aver smaltito l'infortuno muscolare si candida a 4,50 per una serata da protagonista. Dopo il rigore e l'espulsione di Hernandez dell'andata i quotisti non escludono altri colpi di scena: il penalty per una delle due squadre è a 2,71, un cartellino rosso si gioca a 3,40.