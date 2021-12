Serie A: Milan-Salernitana da «1» fisso, l’impresa degli uomini di Colantuono a 12,50

Il Milan, tornato alla vittoria al Ferraris contro il Genoa, spera in un passo falso di Napoli e Inter, impegnate rispettivamente contro Atalanta e Roma, per riprendersi la vetta della classifica. Gli uomini di Pioli non dovranno però sbagliare, nel match che apre il sedicesimo turno di campionato, contro la Salernitana ultima in classifica. Larghissimo il gap delle quote in favore dei rossoneri, secondo i betting analyst

: il segno «1» è dato a 1,23. mentre il clamoroso colpo esterno dei granata, sempre sconfitti nei precedenti a San Siro contro il Milan, si gioca a 12,50. Alta anche la quota del pareggio, a 6,50. Uno dei problemi più evidenti della formazione allenata da Colantuono è la scarsa incisività offensiva: i campani sono il peggior attacco della Serie A con soli 11 gol fatti e la sfida contro una delle migliori retroguardie del campionato (pesante però l'assenza di Kjaer) abbassa il No Goal a 1,71, favorito rispetto al Goal proposto a 2,08. Per quanto riguarda il risultato esatto, il 2-0 sembra l’opzione più probabile, offerta a 6,50. Vale 19 volte la posta un pareggio a reti bianche mentre sale a 29 il risultato di 1-2 in favore degli ospiti.