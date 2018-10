A San Siro alle 18.00 va in scena il match tra Milan e Sampdoria.dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Betis Siviglia in Europa League. La squadra di casa si trova a 12 punti in classifica, ma ha il match col Genoa da recuperare (mercoledì 31 ottobre). La Sampdoria, invece, è a 15, in piena zona Europa League e vuole tornare alla vittoria dopo il pareggio dell’ultimo turno contro il Sassuolo. La squadra di Giampaolo non perde dalla sfida contro l’Inter dello scorso 22 settembre. Il Milan, invece, ha vinto l’ultima gara in campionato il 7 ottobre contro il Chievo per 3-1.per un problema al polpaccio: non è stato convocato da Gattuso.. Sfida cruciale per il Milan, soprattutto per Gattuso, in bilico dopo le ultime due prestazioni: il suo futuro dipende dai risultati contro Sampdoria e Genoa.- Di seguito le statistiche fornite da Opta per il match.(2 sconfitte) – solo una volta nel parziale i rossoneri hanno incassato più di un gol (quattro in totale). Quattro delle ultime sei sfide a San Siro tra Milan e Sampdoria nella massima serie sono terminate con il punteggio di 1-0 (due successi per parte). Il Milan ha subito gol in tutte le ultime 14 partite di campionato: è dal dicembre 1946 che non arriva a 15 di fila in Serie A. Il Milan ha segnato almeno due gol in tutte le ultime cinque partite interne di campionato (4 vittorie, 1 pareggio): 16 reti nel parziale, una media di 3.2 per incontro.: nelle precedenti 61 partecipazioni alla Serie A, i blucerchiati avevano sempre incassato almeno cinque reti dopo nove giornate. Dopo una serie di cinque sconfitte esterne consecutive, la Sampdoria ha ottenuto due vittorie e un pareggio nelle tre trasferte più recenti, senza subire nemmeno un gol in questo parziale. Nessuna squadra ha utilizzato meno giocatori del Milan in questo campionato: solo 18, di cui sei presenti in tutte le gare di A fin qui disputate dai rossoneri. Il Milan è la squadra che ha segnato più gol da fuori area in questo campionato (cinque).