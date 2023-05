– dopo la cocente eliminazione nelle semifinali di Champions League contro l’Inter, che ha permesso ai nerazzurri di volare alla finale di Istanbul –La sconfitta di sabato scorso in Liguria contro lo Spezia ha minato le certezze rossonere, lasciando la formazione di Stefano Pioli a -4 dal 4° posto occupato dalla Lazio. Diventa quindi fondamentale vincere contro i doriani anche se, per il tecnico emiliano in questa stagione, i match contro le squadre nella parte sinistra della classifica sono stati tutt’altro che semplici. Di contro, la Samp di Stankovic – che non vince in Serie A dallo scorso 19 marzo contro il Verona – 3 pareggi e 5 sconfitte da quel turno – ha un’unica missione: cercare di evitare di arrivare all’ultimo posto per la prima volta nella sua storia. La sconfitta della Cremonese a Bologna aiuta ma bisogna recuperare gli attuali 6 punti di svantaggio. Sarà una sfida ostica per Quagliarella & Co. che hanno segnato un solo gol nell’arco delle ultime 4 trasferte e non batte il Milan dal febbraio 2017.Per il Milan sarà la sfida numero 150 in totale contro la Sampdoria, e finora il bilancio è di 80 vittorie rossonere, 34 pareggi e 35 vittorie dei liguri. In Serie A sarà la sfida n.130, la n.65 in casa. Qui 41 le vittorie del Milan, 12 pareggi e 11 sconfitte. L'ultimo precedente risale al febbraio della scorsa stagione, quando il Milan vinse per 1-0 con gol di Rafa Leao dopo solo 8 minuti.