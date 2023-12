Di seguito, tutti gli episodi da moviola di Milan-Sassuolo, valida per la diciottesima giornata di Serie A.



MILAN – SASSUOLO h. 18.00



Arbitro: Marinelli

Assistenti: Rossi M. - Ricci

Quarto ufficiale: Zufferli

VAR: Meraviglia

AVAR: Valeri



7' - Annullata la rete di Bennacer per fuorigioco di Giroud, in colpevole posizione di offside sulla respinta di Consigli, abile a stendersi sulla conclusione di Reijnders da fuori area