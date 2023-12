Un match che rischia di essere decisivo per la sorte e il futuro di Stefano Pioli. Allo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, Milano, alle ore 18, la 18ª giornata si arricchisce con Milan-Sassuolo, sfida importante sotto numerosi punti di vista. Il tecnico rossonero, infatti, come raccontato in questi giorni, si gioca il proprio destino questo tardo pomeriggio in una sorta di ultima spiaggia. Formazione rossonera chiamata al successo, per allontanare le inseguitrici (Fiorentina e Bologna in primis), consolidare il 3° posto e avvicinarsi alla vetta, approfittando del pareggio di Genova dell’Inter. Il Sassuolo, d’altro canto, vorrà evitare di far ridurre il gap ai meneghini, pensando a una vittoria che manca da più di un mese (4-3 a Empoli), dove ha collezionato un solo punto negli ultimi 4 incroci di campionato.