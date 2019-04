Con l'Ajax dietro l'angolo, il primo posto blindato, un manipolo di infortunati e Ronaldo ancora out la Juve merita comunque il ruolo di favorita. Sarà così anche domani pomeriggio, per uno dei grandi classici del calcio italiano, il confronto con il Milan. Il segno «1» bianconero per i bookmaker di Stanleybet.it scende fino a 1,77, si legge in una nota, il pareggio è a 3,50, il successo del Milan, che a Torino manca dal marzo 2011 (0-1, gol di Gattuso), si gioca a 4,75. All'Allianz Stadium, il bilancio rossonero è pessimo: sette sconfitte su altrettanti incontri. In attacco la Juve potrebbe ripresentare Kean, che riscuote la piena fiducia dei trader: il suo gol è a quota molto bassa, 1,80, ma c'è anche una scommessa ad hoc per una rete di testa, che vale 12 volte la posta. Il Milan dovrebbe schierare in attacco sia Piatek che Cutrone: il polacco è leggermente avanti, 3,00 contro 3,25.