Tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite di campionato, con zero gol realizzati. E in mezzo, l'eliminazione in Europa League: il Milan domani a San Siro contro la Spal chiude un mese di dicembre che ha minato in buona parte ambizioni e certezze stagionali. Per far sì che la zona Champions non si allontani ulteriormente e non salti la panchina di Gattuso, i rossoneri devono assolutamente vincere. Per l'occasione, i trader di Stanleybet.it hanno disegnato quote favorevoli, seppure con una piccola riserva: il segno «1» è proposto a 1,50, quindi non proprio rasoterra come magari sarebbe stato fino a un mesetto fa. Anche gli emiliani, negli ultimi tempi, faticano terribilmente ad andare in gol: tre punti nelle ultime cinque partite e soltanto due reti messe a segno. Un altro pareggio (ne hanno infilati tre nelle ultime quattro gare) è dato a 4,20, la vittoria (sarebbe la seconda in trasferta dopo quella ottenuta a spese della Roma) si gioca a 6,50.