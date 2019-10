L'arrivo di Stefano Pioli in panchina per ora ha portato un solo punto, ma i precedenti contro la Spal convincono gli analisti a puntare ancora sul Milan. Nel posticipo del turno infrasettimanale i rossoneri torneranno a San Siro per incrociare la Spal, contro cui hanno vinto tutte le quattro partite disputate dal 2017 a oggi. La conferma della serie positiva vale 1,48 sul tabellone, fiducia confermata anche dagli scommettitori, che nel 60% dei casi hanno puntato sull'«1». Sarebbe solo la seconda vittoria casalinga del Milan da inizio campionato, contro una squadra che però finora ha perso tutte le trasferte disputate: Semplici e i suoi, quindi, sono lontani a 7,50 (con il 14% delle preferenze), mentre il segno «X» (a 4,30) è stato scelto nel 26% dei casi. Tre dei quattro confronti diretti più recenti sono finiti in Over 2,5 e anche stavolta la possibilità di una partita con almeno di tre reti complessive è favorita a 1,81, contro il 2,00 dell'Under. Sul tabellone del risultato esatto il punteggio favorito è invece l'1-0 a 6,75, seguito a ruota dal 2-0 a 7,00.