Il Milan fa il suo esordio stagionale a San Siro. I rossoneri affrontano alle 20.45 il Torino nella 2ª giornata di Serie A e lo fanno in un Meazza già al primo sold out, 72mila i tifosi sugli spalti per vedere la squadra di Pioli, reduce dal successo di Bologna nella prima di campionato (reti di Giroud e Pulisic). I granata di Juric, invece, arrivano dallo 0-0 contro il Cagliari.



STATISTICHE - Milan e Torino hanno pareggiato 56 volte in 153 sfide in Serie A, entrambi hanno registrato più pareggi solamente contro la Lazio nel massimo campionato italiano (59 i rossoneri, 58 i granata). Il Milan ha vinto cinque delle ultime sette partite di Serie A contro il Torino (un pareggio e una sconfitta), gli stessi ottenuti nelle precedenti 15 sfide (8 pareggi e 2 sconfitte). L'ultima vittoria del Torino in casa del Milan in Serie A risale al 24 marzo 1985: i rossoneri sono rimasti imbattuti nelle successive 27 sfide casalinghe contro i granata nel torneo (19 vittorie e 8 pareggi), solo contro il Verona hanno una striscia aperta più lunga di gare interne senza sconfitte nella competizione (31). Tra questo e lo scorso campionato il Milan ha vinto le ultime quattro partite disputate in Serie A e non fa meglio da una striscia di sette successi consecutivi tra la fine del 2021/22 e l’inizio del 2022/23; quella serie si fermò proprio alla seconda giornata (pareggio contro l’Atalanta).







Calcio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Milan-Torino.