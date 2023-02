Il Milan riceve il Torino nel primo incontro della 22esima giornata di Serie A: è una rivincita dell'ottavo di finale di Coppa Italia clamorosamente perso dai rossoneri in superiorità numerica, nonché dell'andata, che ha visto ancora un successo granata per 2-1 in Piemonte. Juric deve fare a meno di Ricci e Ilic, non al meglio per il centrocampo, e quindi schiera una mediana giovanissima con Adopo, eroe di Coppa, e il lituano Gineitis, mentre Pioli rilancia Leao dopo due rumorose esclusioni consecutive nelle ultime due sconfitte.



LE STATISTICHE



Il Milan è imbattuto da 26 partite interne di Serie A contro il Torino, grazie a 18 successi e otto pareggi: l'ultimo successo granata in casa dei rossoneri nel massimo torneo risale al 24 marzo 1985, 1-0 firmato da Walter Schachner.



Il Milan ha perso le ultime quattro partite disputate tra tutte le competizioni: i rossoneri non hanno mai registrato cinque sconfitte consecutive all'interno di una singola stagione dal 1929/30.



Antonio Sanabria è il giocatore che ha realizzato più reti in questa Serie A senza mai essere andato a segno in partite casalinghe: tutte le quattro marcature dell'attaccante granata sono infatti arrivate in trasferta.