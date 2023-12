La Serie A, quest’anno, non si ferma mai e così il turno prenatalizio si gioca su due giornate, venerdì e sabato. Il Milan, terzo della classe, vola all’Arechi per sfidare una Salernitana, ultima, e alla ricerca disperata di punti. I rossoneri, che vogliono la vittoria per restare agganciati al treno scudetto, partono favoritissimi per gli esperti Sisal a 1,40 contro il 7,50 dei padroni di casa mentre si scende a 4,75 per il pareggio. L’Over, a 1,65, appare più probabile dell’Under, a 2,10. Tanti gol potrebbero portare a capovolgimenti nel corso della partita tanto che un Ribaltone è offerto a 7,50. Trovare invece forze fresche a gara in corso potrebbe essere una mossa decisiva per entrambi gli allenatori: un goal dalla panchina si gioca a 2,25. Rafa Leão vuole dare una sterzata alla sua stagione magari iniziando proprio dalla sfida alla Salernitana: il portoghese primo marcatore è dato a 6,25. Al suo fianco ci sarà ovviamente Olivier Giroud: un gol di testa del francese, come a marzo scorso, è in quota a 7,50. Filippo Inzaghi, grande ex della sfida, punta a dare un dispiacere al suo Milan: per sognare la salvezza si affida a Boulaye Dia la cui marcatura è data a 4,00. Attenzione anche ad Antonio Candreva che non si arrende al tempo che passa: l’ex interista nel tabellino dei marcatori è offerto a 7,50. La giornata di campionato viene aperta dalla sfida tra Empoli e Lazio, delicatissima per entrambe. Le due formazioni hanno lo stesso ruolino di marcia nel recente passato: 5 punti nelle ultime 5 uscite in Serie A. Gli esperti Sisal ritengono la formazione di Maurizio Sarri favorita a 1,95 contro il 4,00 dei toscani con il pareggio a 3,40. I padroni di casa hanno il peggior attacco del campionato: pensare a un Empoli che non segna, a 2,45, non è assolutamente impossibile. Lo scorso anno la gara al Castellani terminò con un classico 0-2 all’inglese: lo stesso risultato esatto, domani, si gioca a 9,50 per i biancocelesti mentre pagherebbe 23 volte la posta per i ragazzi di Andreazzoli. Occhio ai cartellini, nell’ultimo incrocio Cambiaghi terminò la gara prima del tempo, perché un’espulsione si gioca a 4,00. Proprio nella gara dello scorso giugno, il grande protagonista fu Luis Alberto con gol e assist. La Lazio ha bisogno del suo Mago per tornare nei piani alti della Serie A: lo spagnolo che ripete l’impresa è in quota a 26. Cerca riscatto anche Ciro Immobile, in gol a 2,50. L’Empoli non può prescindere dai suoi leader: Tommaso Baldanzi, assist a 9,00, proverà a innescare Mattia Destro, a segno a 4,50, che potrebbe trovare stimoli aggiuntivi vista la sua vecchia militanza con la maglia della Roma.