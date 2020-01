Il Milan torna a San Siro: i rossoneri di Pioli sono impegnati nel lunch match della 1° giornata di ritorno della Serie A (fischio d'inizio ore 12.30) contro l'Udinese, che ha vinto la gara d'andata in Friuli 1-0. Squadre separate da un solo punto in classifica, Diavolo a quota 25 tallonato a 24 dai bianconeri che cercano il sorpasso.



STATISTICHE E PRECEDENTI - L'Udinese di Gotti è in fiducia dopo tre vittorie consecutive e va a caccia di due traguardi storici contro il Milan: batterlo per due volte nella stessa stagione per la seconda volta nella propria storia (era già successo nel 2016/17) e tenere i rossoneri a secco in due partite consecutive di A, come accaduto solo nel 1994 con Capello sulla panchina del Diavolo. Pioli inoltre deve sfatare il tabù San Siro: il Milan non vince in casa in campionato dal 31 ottobre contro la Spal (da allora una sconfitta e tre pareggi), cinque gare casalinghe senza successo non si vedono da maggio 2016 con Mihajlovic e Brocchi. Anche Zlatan Ibrahimovic pronto a tagliare due traguardi personali: con un gol supererà David Trezeguet al 10° posto in solitaria nella classifica dei migliori marcatori stranieri in A (ora entrambi a 123 reti); con un successo inoltre lo svedese diventerebbe il giocatore più veloce a raggiungere le 150 vittorie in A nell'era dei tre punti a vittoria (222 partite, ora il recordman è Esteban Cambiasso con 230 gare).



Fischio d'inizio alle 12.30, su Calciomercato.com la diretta di Milan-Udinese.



FORMAZIONI UFFICIALI



Milan: G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Leao.



Udinese: Musso; Ekong, Becao, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.​



